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      Вибух на Рівненському полігоні: стала відома причина

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      Причина вибуху на Рівненському полігоні
      Причина вибуху на Рівненському полігоні / Фото з відкритих джерел

      За попередньою інформацією, причиною вибуху на Рівненському військовому полігоні, внаслідок якого постраждав військовослужбовець, стала детонація артилерійського снаряду.

      Про це розповів речник поліції Рівненської області Антон Греков, повідомляє "Громадське радіо".

      24 канал повідомляв, що 20 листопада на Рівненському полігоні стався вибух, внаслідок якого легке поранення отримав військовий 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

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      "За попередньою інформацією, на Рівненському полігоні здетонував артилерійський снаряд. Від його вибуху постраждав один військовий", – сказав Греков.

      Він додав, що слідчі поліції та військова прокуратура продовжують працювати на місці детонації снаряду. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.

      Теги: Новини України Рівне Вибух Надзвичайні ситуації Поліція Збройні Сили України
      Джерело: 24 Канал
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