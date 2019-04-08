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      Взрыв прогремел на кладбище на Донбассе: в полиции заявили о теракте

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      На Донбассе у линии разграничения на кладбище подорвалась женщина
      На Донбассе у линии разграничения на кладбище подорвалась женщина / Пресс-служба Нацполиции

      Вблизи линии разграничения на Донбассе в поселок Верхнеторецкое (Донецкая область) во время уборки на кладбище подорвалась 54-летняя местная жительница. К счастью, она осталась живой, правда получила многочисленные травмы.

      Как выяснили правоохранители, женщина убирала на кладбище, а когда потянула из могилы искусственные цветы, то раздался взрыв.

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      В итоге местная жительница получила осколочные ранения туловища и головы. Пострадавшую госпитализировали в больницу в Торецке. В этом медучреждении ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас она уже находится дома.

      Фото с места взрыва на кладбище в Верхнеторецком

      Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса о террористическом акте.

      Взрывы на Донбассе – не редкость, и это касается не только оккупированной его части. В частности, подобный инцидент произошел недавно в центре Северодонецка на Луганщине. Правда, его виновником стал местный житель, который таким образом совершил самоубийство.

       

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      Теги: Новости Украины Взрыв Теракт Криминальные новости Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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