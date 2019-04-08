Вибух пролунав на кладовищі на Донбасі: у поліції заявили про теракт

Поблизу лінії розмежування на Донбасі у селище Верхньоторецьке (Донецька область) під час прибирання на кладовищі підірвалася 54-річна місцева жителька. На щастя, вона залишилась живою, щоправда зазнала численних травм.

Як з’ясували правоохоронці, жінка прибирала на кладовищі, а коли потягнула з могили штучні квіти, то пролунав вибух.

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У підсумку місцева жителька зазнала осколкових поранень тулуба та голови. Потерпілу госпіталізували до лікарні у Торецьку. У цьому медзакладі їй надали всю необхідну медичну допомогу. Наразі вона вже перебуває вдома.

Фото з місця вибуху на кладовищі у Верхньоторецькому

Правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту. За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про терористичний акт.

Вибухи на Донбасі – не рідкість, і це стосується не лише окупованої його частини. Зокрема, подібний інцидент стався нещодавно у центрі Сєвєродонецька на Луганщині. Щоправда, його винуватцем став місцевий житель, який таким чином скоїв самогубство.