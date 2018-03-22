Взрыв прогремел на заводе в Чехии: погибли 6 человек
В четверг, 22 марта, прогремел взрыв на химическом заводе Unipetrol в чешском городе Кралупи-над-Влтавой. В результате инцидента погибли 6 человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное новостное агентство CTK.
Представитель завода подтвердила взрыв, но не уточнила подробностей.
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При этом представитель региональных чрезвычайников Владимир Кереков подтвердил, что в результате взрыва были много раненых.
К месту взрыва прибывают полиция и службы по чрезвычайным ситуациям.
Источник: 24 Канал
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