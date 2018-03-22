Вибух прогримів на заводі в Чехії: загинули 6 людей
В четвер, 22 березня, прогримів вибух на хімічному заводі Unipetrol у чеському місті Кралупи-над-Влтавоу. Внаслідок інциденту загинули 6 осіб.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеве агентство новин CTK.
Речниця заводу підтвердила вибух, але не надала більше подробиць.
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При цьому представник регіональних надзвичайників Володимир Кереков підтвердив, що в результаті вибуху було поранено багато осіб.
До місця вибуху прибувають поліція та служби з надзвичайних ситуацій.
Джерело: 24 Канал
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