Вибух прогримів на заводі в Чехії: загинули 6 людей

В четвер, 22 березня, прогримів вибух на хімічному заводі Unipetrol у чеському місті Кралупи-над-Влтавоу. Внаслідок інциденту загинули 6 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеве агентство новин CTK.

Речниця заводу підтвердила вибух, але не надала більше подробиць.

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При цьому представник регіональних надзвичайників Володимир Кереков підтвердив, що в результаті вибуху було поранено багато осіб.

До місця вибуху прибувають поліція та служби з надзвичайних ситуацій.