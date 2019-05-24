Взрыв прогремел в центре Лиона
Взрыв прогремел в центре французского Лиона вечером 24 мая. В результате инцидента 8 человек получили ранения, среди них – ребенок.
Взрыв произошел во втором округе Лиона, на пешеходной улице Виктора Гюго рядом с главной городской площадью Белькур, сообщила региональная власть.
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Скорее всего, взорвалась бомба в посылке. Она была начинена гвоздями, винтами и болтами. По неподтвержденным данным, в Лионе за 2 минуты до взрыва на месте инцидента оставил сумку мужчина на велосипеде.
Президент Франции Эмманюэль Макрон уже назвал взрыв в Лионе терактом.
На опубликованных фото видно, что район оцеплен, на месте работают спасатели и полиция, приехала спецтехника и саперы.
Источник: 24 канал
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