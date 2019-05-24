Взрыв прогремел в центре Лиона

Взрыв прогремел в центре французского Лиона вечером 24 мая. В результате инцидента 8 человек получили ранения, среди них – ребенок.

Взрыв произошел во втором округе Лиона, на пешеходной улице Виктора Гюго рядом с главной городской площадью Белькур, сообщила региональная власть.

Читайте также: Украинский военный погиб в результате взрыва на Закарпатье

Скорее всего, взорвалась бомба в посылке. Она была начинена гвоздями, винтами и болтами. По неподтвержденным данным, в Лионе за 2 минуты до взрыва на месте инцидента оставил сумку мужчина на велосипеде.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже назвал взрыв в Лионе терактом.

На опубликованных фото видно, что район оцеплен, на месте работают спасатели и полиция, приехала спецтехника и саперы.

Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 24 мая 2019 г.