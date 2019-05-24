Взрыв в Лионе: фото и видео с места инцидента
Полиция разыскивает подозреваемого в совершении взрыва в центре Лиона – мужчину в возрасте 30-35. А французская полиция начала расследовать инцидент как терроризм.
Взрыв в Лионе прогремел вечером 24 мая. В результате инцидента в центре города 8 человек получили ранения, среди них – ребенок. По другим данным, пострадали 13 человек.
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Сначала полиция начала расследовать дело как покушение на убийство, но впоследствии переквалифицировала его в дело о терроризме.
Источник: 24 канал
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