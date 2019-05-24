Взрыв в Лионе: фото и видео с места инцидента

Полиция разыскивает подозреваемого в совершении взрыва в центре Лиона – мужчину в возрасте 30-35. А французская полиция начала расследовать инцидент как терроризм.

Взрыв в Лионе прогремел вечером 24 мая. В результате инцидента в центре города 8 человек получили ранения, среди них – ребенок. По другим данным, пострадали 13 человек.

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Сначала полиция начала расследовать дело как покушение на убийство, но впоследствии переквалифицировала его в дело о терроризме.

Otro atentado... Al menos 13 heridos dejó como saldo la explosión de un paquete explosivo en el cruce de las calles Víctor Hugo y Sala, de Lyon, Francia. Hasta el momento no hay víctimas mortales. Autoridades estiman que hay elementos para calificar el hecho como acto terrorista. pic.twitter.com/NuIeSc8nHG — Asimismo (@_Asimismo) 24 мая 2019 г.

#Lyon, sono 13 i feriti dopo un'esplosione nel centro città. Ricercato un uomo che avrebbe lasciato una valigia, poi esplosa, sul marciapiede #Lione #explosion pic.twitter.com/mCmkpX6rrd — carla signorile (@carlasignorile) 24 мая 2019 г.

Une explosion a eu lieu aux alentours de 17h30, rue Victor-Hugo. Pompiers et forces de l’ordre sont sur place. La rue est fermée entre la place Bellecour et la rue Sainte-Hélène #Lyon pic.twitter.com/zWpEJwG97l — Le Progrès Rhône (@leprogresrhone) 24 мая 2019 г.

Medios parisinos informan de manera oficial que el atentado ocurrido en el centro de Lyon, Francia dejó al menos ocho personas con heridas leves y 2 de gravedad, entre ellos una niña de 8 años.



La bomba estaba llena de clavos, tornillos y pernos. pic.twitter.com/7bqLEt2Sso — HG Media (@hgmediaco) 24 мая 2019 г.

Imágenes de la explosión registrada en Lyon. Fuerte presencia policial y de bomberoshttps://t.co/gu3K8qVSGm pic.twitter.com/FoorJ2ylr8 — El HuffPost (@ElHuffPost) 24 мая 2019 г.