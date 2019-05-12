В оккупированном Донецке неизвестные взорвали АЗС: фото и видео
Накануне вблизи оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв: неизвестные взорвали действующую газовую заправку.
Инцидент произошел вечером 11 мая в микрорайоне Широкий, об этом сообщил один из пользователей Twitter.
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Почему произошел взрыв – пока неизвестно, террористы хранят молчание.
АЗС расположена вдоль трассы в сторону Оленевки
Не исключено, что могут быть жертвы, но об этом официальной информации от так называемой власти псевдореспублики "ДНР" также нет.
Отметим, что в конце апреля пациент взорвал гранату в бывшем Донецком областном наркодиспансере, который оккупанты называют "республиканским наркологическим центром". В результате инцидента пострадал главный врач диспансера Игорь Цыба.