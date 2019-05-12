В оккупированном Донецке неизвестные взорвали АЗС: фото и видео

Накануне вблизи оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв: неизвестные взорвали действующую газовую заправку.

Инцидент произошел вечером 11 мая в микрорайоне Широкий, об этом сообщил один из пользователей Twitter.

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Почему произошел взрыв – пока неизвестно, террористы хранят молчание.

#Донецк, ~16ч, какие-то добрые люди подорвали заброшенную газовую заправку возле мариупольской трассы в районе Донецкого моря https://t.co/2Va9eHBvEZ pic.twitter.com/IDmDHmjRQr — Necro Mancer (@666_mancer) 11 травня 2019 р.



АЗС расположена вдоль трассы в сторону Оленевки

Не исключено, что могут быть жертвы, но об этом официальной информации от так называемой власти псевдореспублики "ДНР" также нет.

Отметим, что в конце апреля пациент взорвал гранату в бывшем Донецком областном наркодиспансере, который оккупанты называют "республиканским наркологическим центром". В результате инцидента пострадал главный врач диспансера Игорь Цыба.