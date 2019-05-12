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      В окупованому Донецьку невідомі підірвали АЗС: фото та відео

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      Фото з місця події
      Фото з місця події / Соцмережі

      Напередодні поблизу окупованого Донецька пролунав потужний вибух: невідомі підірвали недіючу газову заправку.

      Інцидент стався ввечері 11 травня у мікрорайоні Широкий, про це повідомив один із користувачів Twitter.

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      Чому стався вибух – поки що невідомо, терористи зберігають мовчання.


      АЗС розташована вздовж траси в бік Оленівки

      Не виключено, що можуть бути жертви, та про це офіційної інформації від так званої влади псевдореспубліки "ДНР" також немає. 

      Зазначимо, що наприкінці квітня пацієнт підірвав гранату в колишньому Донецькому обласному наркодиспансері, який окупанти називають "республіканським наркологічним центром". Внаслідок інциденту постраждав головний лікар диспансеру Ігор Циба.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Вибух Новини Донецька
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