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      Взрыв прогремел в кабинете главного нарколога оккупированного Донецка

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      Пациент подорвал гранату в бывшем Донецком областном наркодиспансере
      Пациент подорвал гранату в бывшем Донецком областном наркодиспансере / Иллюстративное фото

      Пациент подорвал гранату в бывшем Донецком областном наркодиспансере, который оккупанты называют "республиканским наркологическим центром". В результате инцидента, произошедшего еще в конце апреля, пострадал главный врач диспансера Игорь Цыба.

      О пациенте известно, что ему 60 лет и он участвовал в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков Донецкой области, сообщает издание "Новости Донбасса".

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      После взрыва гранаты в кабинете врача пациент погиб, а Цыба тяжело ранен.

      Пророссийские боевики оккупированного Донецка не делали заявлений об этом инциденте, информацию умалчивают.

      В региональных интернет-СМИ эта информация появилась в конце апреля. СМИ ссылаются на анонимного пользователя соцсетей, который утверждает, что перед тем как бросить гранату, пациент пытался покончить с собой, выпрыгнув из окна. Его остановили, однако позже прогремел взрыв.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Взрыв Новости Донецка Жертвы
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