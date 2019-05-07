Взрыв прогремел в кабинете главного нарколога оккупированного Донецка

Пациент подорвал гранату в бывшем Донецком областном наркодиспансере, который оккупанты называют "республиканским наркологическим центром". В результате инцидента, произошедшего еще в конце апреля, пострадал главный врач диспансера Игорь Цыба.

О пациенте известно, что ему 60 лет и он участвовал в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков Донецкой области, сообщает издание "Новости Донбасса".

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После взрыва гранаты в кабинете врача пациент погиб, а Цыба тяжело ранен.

Пророссийские боевики оккупированного Донецка не делали заявлений об этом инциденте, информацию умалчивают.

В региональных интернет-СМИ эта информация появилась в конце апреля. СМИ ссылаются на анонимного пользователя соцсетей, который утверждает, что перед тем как бросить гранату, пациент пытался покончить с собой, выпрыгнув из окна. Его остановили, однако позже прогремел взрыв.