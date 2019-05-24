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      Вибух у Ліоні: фото та відео з місця інциденту

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      Фото з місця вибуху в Ліоні
      Фото з місця вибуху в Ліоні / Twitter.com/hgmediaco

      Поліція розшукує підозрюваного у скоєнні вибуху в центрі Ліона – чоловіка віком 30-35. А французька поліція почала розслідувати інцидент як тероризм.

      Вибух у Ліоні прогримів ввечері 24 травня. Внаслідок інциденту в центрі міста 8 людей зазнали поранень, серед них – дитина. За іншими даними, постраждали 13 осіб.

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      Спершу поліція почала розслідувати справу як замах на вбивство, але згодом перекваліфікувала її на справу про тероризм.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Франції Вибух Теракт Тероризм Розслідування
      Джерело: 24 канал
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