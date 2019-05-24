Вибух у Ліоні: фото та відео з місця інциденту

Поліція розшукує підозрюваного у скоєнні вибуху в центрі Ліона – чоловіка віком 30-35. А французька поліція почала розслідувати інцидент як тероризм.

Вибух у Ліоні прогримів ввечері 24 травня. Внаслідок інциденту в центрі міста 8 людей зазнали поранень, серед них – дитина. За іншими даними, постраждали 13 осіб.

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Спершу поліція почала розслідувати справу як замах на вбивство, але згодом перекваліфікувала її на справу про тероризм.

Otro atentado... Al menos 13 heridos dejó como saldo la explosión de un paquete explosivo en el cruce de las calles Víctor Hugo y Sala, de Lyon, Francia. Hasta el momento no hay víctimas mortales. Autoridades estiman que hay elementos para calificar el hecho como acto terrorista. pic.twitter.com/NuIeSc8nHG — Asimismo (@_Asimismo) 24 мая 2019 г.

#Lyon, sono 13 i feriti dopo un'esplosione nel centro città. Ricercato un uomo che avrebbe lasciato una valigia, poi esplosa, sul marciapiede #Lione #explosion pic.twitter.com/mCmkpX6rrd — carla signorile (@carlasignorile) 24 мая 2019 г.

Une explosion a eu lieu aux alentours de 17h30, rue Victor-Hugo. Pompiers et forces de l’ordre sont sur place. La rue est fermée entre la place Bellecour et la rue Sainte-Hélène #Lyon pic.twitter.com/zWpEJwG97l — Le Progrès Rhône (@leprogresrhone) 24 мая 2019 г.

Medios parisinos informan de manera oficial que el atentado ocurrido en el centro de Lyon, Francia dejó al menos ocho personas con heridas leves y 2 de gravedad, entre ellos una niña de 8 años.



La bomba estaba llena de clavos, tornillos y pernos. pic.twitter.com/7bqLEt2Sso — HG Media (@hgmediaco) 24 мая 2019 г.

Imágenes de la explosión registrada en Lyon. Fuerte presencia policial y de bomberoshttps://t.co/gu3K8qVSGm pic.twitter.com/FoorJ2ylr8 — El HuffPost (@ElHuffPost) 24 мая 2019 г.