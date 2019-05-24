Вибух у Ліоні: фото та відео з місця інциденту
Поліція розшукує підозрюваного у скоєнні вибуху в центрі Ліона – чоловіка віком 30-35. А французька поліція почала розслідувати інцидент як тероризм.
Вибух у Ліоні прогримів ввечері 24 травня. Внаслідок інциденту в центрі міста 8 людей зазнали поранень, серед них – дитина. За іншими даними, постраждали 13 осіб.
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Спершу поліція почала розслідувати справу як замах на вбивство, але згодом перекваліфікувала її на справу про тероризм.
Джерело: 24 канал
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