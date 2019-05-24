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      Вибух прогримів у центрі Ліона

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      В Ліоні стався вибух, є поранені
      В Ліоні стався вибух, є поранені / Twitter.com/prefetrhone/

      Вибух прогримів у центрі французького Ліона ввечері 24 травня. Внаслідок інциденту 8 людей зазнали поранень, серед них – дитина.

      Вибух стався у другому окрузі Ліона, на пішохідній вулиці Віктора Гюго поруч із головною міською площею Белькур, повідомила регіональна влада.

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      Швидше за все, вибухнула бомба в посилці. Вона була начинена цвяхами, гвинтами і болтами. За непідтвердженими даними, в Ліоні за 2 хвилини до вибуху на місці інциденту залишив сумку чоловік на велосипеді.

      Президент Франції Емманюель Макрон вже назвав вибух у Ліоні терактом.

      На опублікованих фото видно, що район оточено, на місці працюють рятувальники і поліція, приїхала спецтехніка та сапери.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Франції Вибух Теракт Еммануель Макрон
      Джерело: 24 канал
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