Вибух прогримів у центрі Ліона

Вибух прогримів у центрі французького Ліона ввечері 24 травня. Внаслідок інциденту 8 людей зазнали поранень, серед них – дитина.

Вибух стався у другому окрузі Ліона, на пішохідній вулиці Віктора Гюго поруч із головною міською площею Белькур, повідомила регіональна влада.

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Швидше за все, вибухнула бомба в посилці. Вона була начинена цвяхами, гвинтами і болтами. За непідтвердженими даними, в Ліоні за 2 хвилини до вибуху на місці інциденту залишив сумку чоловік на велосипеді.

Президент Франції Емманюель Макрон вже назвав вибух у Ліоні терактом.

На опублікованих фото видно, що район оточено, на місці працюють рятувальники і поліція, приїхала спецтехніка та сапери.

Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 24 мая 2019 г.