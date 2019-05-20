Український військовий загинув унаслідок вибуху на Закарпатті

На Закарпатті поблизу військової частини № А1556 на смерть підірвався український воїн. Який саме пристрій вибухнув, поки невідомо.

Як розповіли у прес-службі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ("Закарпатський легіон"), інцидент трапився у неділю, 19 травня, коли солдат у позаслужбовий час перебував поза межами військової частини.

Читайте також: Вибух гранати у "Приватбанку": у мережі з'явилася несподівана інформація про підривника

Причиною його смерті стала травма від невідомого вибухового пристрою. Як підкреслюють у "Закарпатському легіоні", також загиблий знехтував правилами безпеки.

Наразі триває службове розслідування, яке призначив командир військової частини. Більше подробиць у бригаді не повідомили.

Вибухи, внаслідок яких гинуть українські силовики є непоодинокими. Зокрема, на початку квітня на Донеччині під час розмінування території поблизу водогону насосної станції загинув піротехнік ДСНС – старший сапер Олег Бойцов.