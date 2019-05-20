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      Український військовий загинув унаслідок вибуху на Закарпатті

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      На Закарпатті на смерть підірвався український солдат: вибух стався поза межами його військової частини
      На Закарпатті на смерть підірвався український солдат: вибух стався поза межами його військової частини / 24 канал

      На Закарпатті поблизу військової частини № А1556 на смерть підірвався український воїн. Який саме пристрій вибухнув, поки невідомо.

      Як розповіли у прес-службі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ("Закарпатський легіон"), інцидент трапився у неділю, 19 травня, коли солдат у позаслужбовий час перебував поза межами військової частини.

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      Причиною його смерті стала травма від невідомого вибухового пристрою. Як підкреслюють у "Закарпатському легіоні", також загиблий знехтував правилами безпеки.

      Наразі триває службове розслідування, яке призначив командир військової частини. Більше подробиць у бригаді не повідомили.

      Вибухи, внаслідок яких гинуть українські силовики є непоодинокими. Зокрема, на початку квітня на Донеччині під час розмінування території поблизу водогону насосної станції загинув піротехнік ДСНС – старший сапер Олег Бойцов.

      де ще ставалися вибухи, внаслідок яких зазнавали травм чи гинули українські силовики:
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      Теги: Новини України Збройні сили України Жертви Новини Закарпаття Вибух
      Джерело: 24 канал
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