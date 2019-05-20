Украинский военный погиб в результате взрыва на Закарпатье

На Закарпатье вблизи военной части № А1556 насмерть подорвался украинский военный. Какое именно устройство взорвалось, пока неизвестно.

Как рассказали в пресс-службе 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ("Закарпатский легион"), инцидент произошел в воскресенье, 19 мая, когда солдат во внеслужебное время находился за пределами воинской части.

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Причиной его смерти стала травма от неизвестного взрывного устройства. Как подчеркивают в "Закарпатском легионе", также погибший пренебрег правилами безопасности.

Сейчас идет служебное расследование, которое назначил командир воинской части. Больше подробностей в бригаде не сообщили.

Взрывы, в результате которых гибнут украинские силовики, не единичны. В частности, в начале апреля в Донецкой области во время разминирования территории вблизи водопровода насосной станции погиб пиротехник ГСЧС – старший сапер Олег Бойцов.