Вибух гранати в Маріуполі: один із загиблих – підозрюваний у штурмі військової частини

Одним із загиблих під час вибуху гранати у квартирі Маріуполя був працівник СБУ, а другим – фігурант розслідування справи про напад у 2014 році на військову частину 3057. Гранату до квартири приніс саме другий загиблих внаслідок її вибуху.

Про це повідомляє 0629 з посиланням на джерело в силових органах.

За даними співрозмовника видання, загиблий працівник СБУ був прапорщиком, працював на посаді завідувача складом. На складі провели ревізію і з’ясували, що всі боєприпаси на місці.

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Дружина загиблого стверджувала, що в будинку ніколи не було зброї, і чоловік не приносив додому жодної зброї.

Джерело видання стверджує, що в у вечір, коли стався вибух, гуляння ще не почалося, і всі, хто був у квартирі, були тверезими. Крім 3 чоловіків і 3 жінок, у приміщенні перебували ще 2 дітей. Чоловіки сказали, що їм потрібно поговорити, і пішли в іншу кімнату. Через хвилину пролунав вибух. Є припущення, що гранату приніс другий загиблий чоловік А.П., який був другом дитинства загиблого працівника СБУ.

Другий загиблий за життя притягувався до відповідальності за хуліганство, а також був фігурантом кримінальної справи про напад 16 квітня 2014 року на військову частину 3057 у Маріуполі. Чоловік перебував у розшуку, але потім його зняли з розшуку.

Нагадаємо, ввечері 5 січня у квартирі Маріуполя вибухнула граната. Жертвами вибуху стали 2 чоловіків 1985 та 1987 років народження. За свідченнями очевидців, один із постраждалих від вибуху перед смертю кликав із вікна на допомогу. За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження.