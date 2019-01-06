Вибух гранати у квартирі Маріуполя: є загиблі, – ЗМІ

Пізно ввечері 5 січня у житловій квартирі Маріуполя пролунав вибух. За інформацією ЗМІ, в результаті нього загинуло 2 осіб.

Як зазначають у поліції Донеччини, виклик надійшов 5 січня о 21:20.

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Виклик до поліції надійшов о 21:20. На місці працює слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясовують походження вибуху. Кількість жертв уточнюється,

– повідомляють у відомстві.

За даними місцевого видання 0629, вибухнула граната. Інцидент трапився у Центральному районі на проспекті Будівельників на 3 поверсі будинку.

За попередньою інформацією, загинули 2 людини. На місці працюють вибухотехніки, поліція і військові. Прибули 3 – 4 карети медиків,

– додають у ЗМІ.

Очевидці кажуть, що вибух було чути в інших мікрорайонах міста.

"Один із постраждалих перед смертю з вікна кликав на допомогу", – пише видання.

Нагадаємо, 2 січня у Тернополі на вулиці Макаренка, 2 розірвалася граната. Один чоловік загинув, двоє – опинились у лікарні. Відомо, що трагедія сталася, коли компанія із декількох чоловіків випивала: в якийсь момент один із них вирішив похвалитися гранатою.