Вибух гранати у квартирі Маріуполя: є загиблі, – ЗМІ
Пізно ввечері 5 січня у житловій квартирі Маріуполя пролунав вибух. За інформацією ЗМІ, в результаті нього загинуло 2 осіб.
Як зазначають у поліції Донеччини, виклик надійшов 5 січня о 21:20.
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Виклик до поліції надійшов о 21:20. На місці працює слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясовують походження вибуху. Кількість жертв уточнюється,
– повідомляють у відомстві.
За даними місцевого видання 0629, вибухнула граната. Інцидент трапився у Центральному районі на проспекті Будівельників на 3 поверсі будинку.
За попередньою інформацією, загинули 2 людини. На місці працюють вибухотехніки, поліція і військові. Прибули 3 – 4 карети медиків,
– додають у ЗМІ.
Очевидці кажуть, що вибух було чути в інших мікрорайонах міста.
"Один із постраждалих перед смертю з вікна кликав на допомогу", – пише видання.
Нагадаємо, 2 січня у Тернополі на вулиці Макаренка, 2 розірвалася граната. Один чоловік загинув, двоє – опинились у лікарні. Відомо, що трагедія сталася, коли компанія із декількох чоловіків випивала: в якийсь момент один із них вирішив похвалитися гранатою.