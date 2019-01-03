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      Ще один вибух гранати на Тернопільщині: серед постраждалих – школярі

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      У нежитловому будинку на Тернопільщині вибухнула граната: постраждали підлітки
      У нежитловому будинку на Тернопільщині вибухнула граната: постраждали підлітки / прес-служба Нацполіції Тернопільщини

      На Тернопільщині через вибух гранати травмовано п'ять осіб, серед яких є неповнолітні. Зокрема, внаслідок інциденту постраждали двоє дівчат та троє хлопців віком від 15 до 24 років.

      Про це інформує прес-служба Нацполіції у Тернопільській області.

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      Відомо, що нещастя трапилося в селі Колодіївка Підволочиського району в приміщенні нежитлового будинку пізно ввечері 2 січня. За попередньою інформацією, вибух стався в результаті необережного поводження з гранатою, яку приніс із собою 24-річний житель села Малий Ходачків.

      Шестеро друзів – двоє дівчат та четверо хлопців разом зустрічали у цьому будинку Новий рік. Другого січня вирішили ще раз зібратися. Проте один із компанії затримався і вчасно не прийшов. Гранатою вихвалявся її власник, а потім поставив небезпечний предмет на стіл. Гранату захотіла оглянути одинадцятикласниця, проте випадково зачепила чеку, пролунав вибух,
      – розповіли правоохоронці.

      Так, дивом в результаті вибуху ніхто не загинув.  В усіх потерпілих травми різного ступеня тяжкості: травми очей, хімічні опіки, переломи, розриви барабанних перетинок, рвані рани різних частин тіла. Стан трьох – стабільний. Інші – в реанімаційному відділенні.

      вибух граната Тернопільщина
      Граната вибухнула у Підволочиському районі на Тернопільщині

      Наразі на місці працюють оперативники, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці з'ясовують, звідки у молодого хлопця взявся небезпечний предмет.

      граната вибух Тернопільщина
      За попередньою інформацією, школярка випадково зачепила чеку

      Нагадаємо, 2 січня у самому Тернополі в одній із квартир вибухнула граната. В результаті інциденту загинула людина, ще 2 опинилися в лікарні.

      Теги: Новини України Тернопіль Зброя Вибух Поліція Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
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