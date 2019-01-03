Еще один взрыв гранаты на Тернопольщине: среди пострадавших – школьники

На Тернопольщине из-за взрыва гранаты травмированы пять человек, среди которых есть несовершеннолетние. В частности, в результате инцидента пострадали две девушки и трое парней в возрасте от 15 до 24 лет.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.

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Известно, что несчастье случилось в селе Колодиевка Пидволочиского района в помещении нежилого дома поздно вечером 2 января. По предварительной информации, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с гранатой, которую принес с собой 24-летний житель села Малый Ходачков.

Шестеро друзей – две девушки и четверо парней – вместе встречали в этом доме Новый год. Второго января решили еще раз собраться. Однако один из компании задержался и вовремя не пришел. Гранатой хвастался ее владелец, а потом поставил опасный предмет на стол. Гранату захотела осмотреть одиннадцатиклассница, однако случайно задела чеку, прогремел взрыв,

– рассказали правоохранители.

Так, чудом в результате взрыва никто не погиб. У всех пострадавших травмы различной степени тяжести: травмы глаз, химические ожоги, переломы, разрывы барабанных перепонок, рваные раны различных частей тела. Состояние трех – стабильное. Другие – в реанимационном отделении.



Граната взорвалась в Подволочиском районе на Тернопольщине

Сейчас на месте работают оперативники, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители выясняют, откуда у молодого парня взялся опасный предмет.



По предварительной информацией, школьница случайно задела чеку

Напомним, 2 января в самом Тернополе в одной из квартир взорвалась граната. В результате инцидента погиб человек, еще 2 оказались в больнице.