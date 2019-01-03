Гибель младенца в лифте в Сумах: полиция задержала 2 подозреваемых

Полиция задержала двух подозреваемых в доведении до смерти двухмесячного ребенка в Сумах, который погиб из-за обрыва и падения лифта в многоэтажке.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

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По результатам первоочередных следственных действий, проведенных сотрудниками полиции и Управления защиты экономики под процессуальным руководством прокуратуры, задержаны два лица, преступные действия или бездействие которых привели к гибели младенца,

– отметила она.

Известно, что задержанным уже готовят сообщение о подозрении.

Кстати, ряд сумских СМИ сообщают о том, что лифт, который оборвался и привел к смерти ребенка, отремонтировали летом 2017 года.

В свою очередь, в Нацполиции Сумщины сообщили о задержании директора и одного из сотрудников ООО "Горсумилифт".

"По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по статьям "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Убийство по неосторожности", в рамках которого продолжаются следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин гибели младенца", – добавляют правоохранители.

Напомним, днем 2 января Сумах в одной из многоэтажек внезапно оборвался лифт, в котором была детская коляска с двухмесячным мальчиком. В результате аварии ребенок погиб.