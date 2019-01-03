Загибель немовляти у ліфті в Сумах: поліція затримала 2 підозрюваних

Поліція затримала двох підозрюваних у доведенні до смерті двомісячної дитини у Сумах, яка загинула через обрив і падіння ліфту у багатоповерхівці.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила речниця прокуратури Сумської області Наталя Науменко.

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За результатом першочергових слідчих дій, проведених співробітниками поліції та Управління захисту економіки під процесуальним керівництвом прокуратури, затримано дві особи, злочинні дії чи бездіяльність яких призвели до загибелі немовляти,

– зазначила вона.

Відомо, що затриманим вже готують повідомлення про підозру.

До речі, низка сумських ЗМІ повідомляють про те, що ліфт, який обірвався і призвів до смерті дитини, відремонтували влітку 2017 року.

Своєю чергою, у Нацполіції Сумщини повідомили про затримання директора та одного із співробітників ТОВ "Міськсумиліфт".

"По цьому факту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями "Зловживання владою чи службовим становищем" та "Вбивство з необережності", в рамках якого тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин та причин загибелі немовляти", – додають правоохоронці.

Нагадаємо, вдень 2 січня Сумах в одній з багатоповерхівок раптово обірвався ліфт, в якому був дитячий візочок з двомісячним хлопчиком. У результаті аварії дитина загинула.