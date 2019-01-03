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      Загибель немовляти у ліфті в Сумах: поліція затримала 2 підозрюваних

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      У Сумах через падіння ліфту трагічно загинуло немовля
      У Сумах через падіння ліфту трагічно загинуло немовля / прес-служба Нацполіції Сум

      Поліція затримала двох підозрюваних у доведенні до смерті двомісячної дитини у Сумах, яка загинула через обрив і падіння ліфту у багатоповерхівці.

      Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила речниця прокуратури Сумської області Наталя Науменко.

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      За результатом першочергових слідчих дій, проведених співробітниками поліції та Управління захисту економіки під процесуальним керівництвом прокуратури, затримано дві особи, злочинні дії чи бездіяльність яких призвели до загибелі немовляти,
      – зазначила вона.

      Відомо, що затриманим вже готують повідомлення про підозру.

      До речі, низка сумських ЗМІ повідомляють про те, що ліфт, який обірвався і призвів до смерті дитини, відремонтували влітку 2017 року.

      Своєю чергою, у Нацполіції Сумщини повідомили про затримання директора та одного із співробітників ТОВ "Міськсумиліфт". 

      "По цьому факту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями "Зловживання владою чи службовим становищем" та "Вбивство з необережності", в рамках якого тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин та причин загибелі немовляти", – додають правоохоронці.

      Нагадаємо, вдень 2 січня Сумах в одній з багатоповерхівок раптово обірвався ліфт, в якому був дитячий візочок з двомісячним хлопчиком. У результаті аварії дитина загинула.

      Теги: Новини України Суми Жертви Кримінальні новини Поліція Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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