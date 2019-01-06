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      Взрыв гранаты в квартире Мариуполя: есть погибшие, – СМИ

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      В мариупольской квартире прогремел взрыв: по меньшей мере 2 погибших
      В мариупольской квартире прогремел взрыв: по меньшей мере 2 погибших / 0629

      Поздно вечером 5 января в жилой квартире Мариуполя прогремел взрыв. По информации СМИ, в результате него погибли 2 человека.

      Как отмечают в полиции Донетчины, вызов поступил 5 января в 21:20.

      Читайте также: Еще один взрыв гранаты на Тернопольщине: среди пострадавших – школьники

      Вызов в полицию поступил в 21:20. На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют происхождение взрыва. Количество жертв уточняется,
      – сообщают в ведомстве.

      По данным местного издания 0629, взорвалась граната. Инцидент случился в Центральном районе на проспекте Строителей на 3 этаже дома.

      По предварительной информации, погибли 2 человека. На месте работают взрывотехники, полиция и военные. Прибыли 3 – 4 кареты медиков,
      – добавляют в СМИ.

      Очевидцы говорят, что взрыв был слышен в других микрорайонах города.

      "Один из пострадавших перед смертью из окна звал на помощь", – пишет издание.

      Напомним, 2 января в Тернополе на улице Макаренко, 2 взорвалась граната. Один человек погиб, двое оказались в больнице. Известно, что трагедия произошла, когда компания из нескольких мужчин выпивала: в какой-то момент один из них решил похвастаться гранатой.

      Теги: Новости Украины Жертвы Взрыв Новости Мариуполя
      Источник: 24 Канал
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