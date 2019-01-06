Вибух у Маріуполі: поліція відкрила кримінальне провадження

Від вибуху гранати у квартирі Маріуполя 5 січня загинули двоє чоловіків 1985 та 1987 років народження. За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це інформує прес-служба Нацполіції Донеччини.

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Виклик до поліції надійшов о 21:20 5 січня. Відомо, що двоє чоловіків, які загинули вчора від вибуху гранати, – 1985 та 1987 років народження,

– йдеться у повідомленні.

Наразі, у зв'язку з інцидентом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

Поліцейські встановлюють походження боєприпасу та повні обставини того, що сталося.

Нагадаємо, пізно ввечері 5 січня у житловій квартирі Маріуполя пролунав вибух. Інцидент трапився у Центральному районі на проспекті Будівельників на 3 поверсі будинку. За свідченнями очевидців, один із постраждалих в результаті вибуху перед смертю кликав із вікна на допомогу.