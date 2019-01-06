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      Взрыв в Мариуполе: полиция открыла уголовное производство

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      Дом, в котором взорвалась граната
      Дом, в котором взорвалась граната / фото из открытых источников

      От взрыва гранаты в квартире Мариуполя 5 января погибли двое мужчин 1985 и 1987 годов рождения. По факту инцидента полиция открыла уголовное производство.

      Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Донетчины.

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      Вызов в полицию поступил в 21:20 5 января. Известно, что двое мужчин, погибших вчера от взрыва гранаты, – 1985 и 1987 годов рождения,
      – говорится в сообщении.

      Сейчас, в связи с инцидентом правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

      Полицейские устанавливают происхождение боеприпаса и полные обстоятельства случившегося.

      Напомним, поздно вечером 5 января в жилой квартире Мариуполя прогремел взрыв. Инцидент случился в Центральном районе на проспекте Строителей на 3 этаже дома. По свидетельствам очевидцев, один из пострадавших в результате взрыва перед смертью звал из окна на помощь.

      Теги: Новости Украины Новости Мариуполя Полиция Жертвы Криминальные новости Взрыв
      Источник: 24 Канал
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