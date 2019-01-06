Взрыв в Мариуполе: полиция открыла уголовное производство
От взрыва гранаты в квартире Мариуполя 5 января погибли двое мужчин 1985 и 1987 годов рождения. По факту инцидента полиция открыла уголовное производство.
Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Донетчины.
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Вызов в полицию поступил в 21:20 5 января. Известно, что двое мужчин, погибших вчера от взрыва гранаты, – 1985 и 1987 годов рождения,
– говорится в сообщении.
Сейчас, в связи с инцидентом правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".
Полицейские устанавливают происхождение боеприпаса и полные обстоятельства случившегося.
Напомним, поздно вечером 5 января в жилой квартире Мариуполя прогремел взрыв. Инцидент случился в Центральном районе на проспекте Строителей на 3 этаже дома. По свидетельствам очевидцев, один из пострадавших в результате взрыва перед смертью звал из окна на помощь.
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