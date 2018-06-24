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Взрыв прогремел в жилом доме Германии: много пострадавших

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В Германии произошел взрыв в жилом доме
В Германии произошел взрыв в жилом доме / Spiegel.de/

В субботу вечером. 23 июня, в немецком городе Вупперталь (Северный Рейн-Вестфалия) в жилом доме произошел взрыв. В результате полностью разрушено многоквартирное здание.

Об этом сообщает издание Spiegel.

По данным издания Wormser Zeitung, в результате взрыва пострадали 24 человека. Четверо из этих людей получили серьезные ранения.

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Работники аварийных служб предполагают, что под обломками еще могут находиться люди. На месте происшествия всю ночь работали пожарные.

Работу работников аварийных служб осложняло то, что дом продолжал разрушаться. От здания отвалились большие куски фасада, внутри также периодически происходили разрушения.

 

Теги: Взрыв Чрезвычайное происшествие
Источник: 24 Канал
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