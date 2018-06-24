Взрыв прогремел в жилом доме Германии: много пострадавших

В субботу вечером. 23 июня, в немецком городе Вупперталь (Северный Рейн-Вестфалия) в жилом доме произошел взрыв. В результате полностью разрушено многоквартирное здание.

Об этом сообщает издание Spiegel.

По данным издания Wormser Zeitung, в результате взрыва пострадали 24 человека. Четверо из этих людей получили серьезные ранения.

Читайте также: На спиртзаводе на Тернопольщине произошел взрыв: эвакуированы живущие рядом люди

Работники аварийных служб предполагают, что под обломками еще могут находиться люди. На месте происшествия всю ночь работали пожарные.

Работу работников аварийных служб осложняло то, что дом продолжал разрушаться. От здания отвалились большие куски фасада, внутри также периодически происходили разрушения.

In der Nacht ist in #Wuppertal aus noch unbekannten Gründen ein Haus explodiert. Die #Feuerwehr ist immer noch dabei die Flammen zu löschen. pic.twitter.com/BHDhvzTKcH — Isabelle Kurz (@Isabelle_Kurz) 24 июня 2018 г.

Wuppertal: Explosion in Mehrfamilienhaus: Viele Verletzte – Suche nach Verschütteten https://t.co/gtnKMcYaUw — Nina (@Nina46293039) 24 июня 2018 г.