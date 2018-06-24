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Вибух прогримів у житловому будинку Німеччини: багато постраждалих

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У Німеччині трапився вибух у житловому будинку
У Німеччині трапився вибух у житловому будинку / Spiegel.de/

У суботу ввечері. 23 червня, в німецькому місті Вупперталь (Північний Рейн-Вестфалія) у житловому будинку трапився вибух. Внаслідок цього повністю зруйновано багатоквартирну будівлю.

Про це повідомляє видання Spiegel.

За даними видання Wormser Zeitung, в результаті вибуху постраждали 24 людини. Четверо з цих людей зазнали серйозних поранень.

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Працівники аварійних служб припускають, що під уламками досі можуть перебувати люди. На місці події всю ніч працювали пожежники.

Роботу працівників аварійних служб ускладнювало те, що будинок продовжував руйнуватися. Від будівлі відвалилися великі шматки фасаду, всередині також періодично відбувалися руйнування.

 

Теги: Вибух Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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