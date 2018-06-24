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Взрыв в Эфиопии: количество пострадавших возросло до 154 человек

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Взрыв в Эфиопии
Взрыв в Эфиопии / frontnews.eu

Число пострадавших в результате взрыва в Эфиопии выросло до 154 человек. По меньшей мере один человек погиб. Десяток людей находятся в критическом состоянии.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр здравоохранения страны Амир Гаман.

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"Всего 154 пострадавших, 10 находятся в критическом состоянии", – отметил Гаман.

Ефіопія

Взрыв в Эфиопии

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в эфиопской столице Аддис-Абебе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ООН.

Взрыв прогремел вчера, 23 июня, на главной площади столицы, где проходила многотысячная акция в поддержку нового премьер-министра страны. Он же произносил речь. Сразу же после ее окончания неизвестный нападающий бросил в сторону трибуны ручную гранату. Сам премьер не пострадал. А причины инцидента устанавливаются.

Теги: Африка Взрыв
Источник: 24 Канал
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