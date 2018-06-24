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Вибух в Ефіопії: кількість постраждалих зросла до 154 осіб

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Вибух в Ефіопії
Вибух в Ефіопії / frontnews.eu

Кількість постраждалих внаслідок вибуху в Ефіопії зросла до 154 осіб. Щонайменше одна людина загинула. Десяток людей зараз у критичному стані.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав міністр охорони здоров'я країни Амір Гаман.

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"Всього 154 потерпілих, 10 знаходяться в критичному стані", – зазначив Гаман.

Ефіопія
Вибух у Ефіопії

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гутерреш висловив співчуття сім'ям загиблих в результаті вибуху в ефіопській столиці Аддіс-Абебі. Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті ООН.

Нагадаємо, вибух прогримів вчора, 23 червня, на головній площі столиці, де відбувалась багатотисячна акція на підтримку нового прем'єр-міністра країни. Той саме виголошував промову. Одразу ж після її закінчення невідомий нападник кинув у бік трибуни ручну гранату. Сам прем'єр не постраждав. А причини інциденту встановлюють.

Теги: Африка Вибух
Джерело: 24 Канал
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