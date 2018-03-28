Взрыв в порту Ливорно: двое людей погибли
В порту итальянского города Ливорно, что на северо-западе страны, произошел взрыв, в результате которого погибло по меньшей мере два человека.
Как пишут местные СМИ, на территории порта взорвались цистерны.
На месте погибли двое рабочих, третий был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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Издание Corriere Della Sera сообщает, что взрыв произошел во время заправки резервуара.
На месте работают пожарные и медики. Зону вокруг места взрыва эвакуировали.
На фото видно, что один из резервуаров, который визуально похож на резервуар для нефтепродуктов, деформирован вследствие взрыва.
Взрыв в порту Ливорно
Источник: 24 Канал
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