Взрыв в порту Ливорно: двое людей погибли

В порту итальянского города Ливорно, что на северо-западе страны, произошел взрыв, в результате которого погибло по меньшей мере два человека.

Как пишут местные СМИ, на территории порта взорвались цистерны.

На месте погибли двое рабочих, третий был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Издание Corriere Della Sera сообщает, что взрыв произошел во время заправки резервуара.

На месте работают пожарные и медики. Зону вокруг места взрыва эвакуировали.

На фото видно, что один из резервуаров, который визуально похож на резервуар для нефтепродуктов, деформирован вследствие взрыва.

#Livorno #28mar 14:30, esplosione di un grosso serbatoio in un deposito nella zona costiera: #vigilidelfuoco intervenuti per la verifica e messa in sicurezza dei serbatoi limitrofi. Due operai coinvolti nello scoppio sono deceduti. Intervento in corso pic.twitter.com/8nccHZZM8j — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 28 березня 2018 р.



Взрыв в порту Ливорно