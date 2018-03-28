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Взрыв в порту Ливорно: двое людей погибли

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В порту Ливорно произошел взрыв
В порту Ливорно произошел взрыв / corriere.it

В порту итальянского города Ливорно, что на северо-западе страны, произошел взрыв, в результате которого погибло по меньшей мере два человека.

Как пишут местные СМИ, на территории порта взорвались цистерны.

На месте погибли двое рабочих, третий был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Издание Corriere Della Sera сообщает, что взрыв произошел во время заправки резервуара.

На месте работают пожарные и медики. Зону вокруг места взрыва эвакуировали.

На фото видно, что один из резервуаров, который визуально похож на резервуар для нефтепродуктов, деформирован вследствие взрыва.

Вибух у порту Ліворно
Взрыв в порту Ливорно

Теги: Жертвы Взрыв
Источник: 24 Канал
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