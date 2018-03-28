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Вибух в порту Ліворно: двоє людей загинуло

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У порту Ліворно стався вибух
У порту Ліворно стався вибух / corriere.it

У порту італійського міста Ліворно, що на північному заході країни, стався вибух, внаслідок якого загинуло щонайменше дві людини.

Як пишуть місцеві ЗМІ, на території порту вибухнули цистерни.

На місці загинули двоє робітників, третій був госпіталізований у важкому стані.

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Видання Corriere Della Sera повідомляє, що вибух стався під час заправки резервуара.

На місці працюють пожежники та медики. Зону навколо місця вибуху евакуювали.

На фото видно, що один з резервуарів, який візуально схожий на резервуар для нафтопродуктів, деформований внаслідок вибуху.

Вибух у порту Ліворно

Вибух у порту Ліворно

Теги: Жертви Вибух
Джерело: 24 Канал
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