Вибух в порту Ліворно: двоє людей загинуло

У порту італійського міста Ліворно, що на північному заході країни, стався вибух, внаслідок якого загинуло щонайменше дві людини.

Як пишуть місцеві ЗМІ, на території порту вибухнули цистерни.

На місці загинули двоє робітників, третій був госпіталізований у важкому стані.

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Видання Corriere Della Sera повідомляє, що вибух стався під час заправки резервуара.

На місці працюють пожежники та медики. Зону навколо місця вибуху евакуювали.

На фото видно, що один з резервуарів, який візуально схожий на резервуар для нафтопродуктів, деформований внаслідок вибуху.

#Livorno #28mar 14:30, esplosione di un grosso serbatoio in un deposito nella zona costiera: #vigilidelfuoco intervenuti per la verifica e messa in sicurezza dei serbatoi limitrofi. Due operai coinvolti nello scoppio sono deceduti. Intervento in corso pic.twitter.com/8nccHZZM8j — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 28 березня 2018 р.





Вибух у порту Ліворно