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      Взрыв в Сомали: по меньшей мере 20 погибших - фото, видео

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      Десятки человек пострадали из-за взрыва в Сомали / GettyImages

      В столице Сомали – Могадишо – произошел теракт. В результате взрыва на пункте пропуска в город десятки людей пострадали, по меньшей мере 20 погибли.

      Заминированный автомобиль взорвался на оживленном перекрестке города, сообщает ВВС.

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      Взрыв был разрушительным, и я могу подтвердить, что больше 20 мирных жителей были убиты, много раненых,
      – отметил один из правоохранителей.

      сомалі
      По меньшей мере 20 человек погибли в теракте в Сомали/ GettyImages

      В то же время член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед сообщил в твиттере, что жертвами теракта стали более 90 человек. Среди них – сотрудники силовых структур, местные жители и иностранцы.

      "Мне сообщили, что число погибших превысило 90 человек, среди них – 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских и 4 иностранных граждан", – написал он.

      Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна организация.

      Столица Сомали после теракта: видео

       

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Терроризм Постраждалі Жертвы Авто Транспорт Взрыв Теракт Сомали
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