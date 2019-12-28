Взрыв в Сомали: по меньшей мере 20 погибших - фото, видео
В столице Сомали – Могадишо – произошел теракт. В результате взрыва на пункте пропуска в город десятки людей пострадали, по меньшей мере 20 погибли.
Заминированный автомобиль взорвался на оживленном перекрестке города, сообщает ВВС.
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Взрыв был разрушительным, и я могу подтвердить, что больше 20 мирных жителей были убиты, много раненых,
– отметил один из правоохранителей.
По меньшей мере 20 человек погибли в теракте в Сомали/ GettyImages
В то же время член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед сообщил в твиттере, что жертвами теракта стали более 90 человек. Среди них – сотрудники силовых структур, местные жители и иностранцы.
"Мне сообщили, что число погибших превысило 90 человек, среди них – 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских и 4 иностранных граждан", – написал он.
Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна организация.
Столица Сомали после теракта: видео