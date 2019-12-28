Вибух у Сомалі: щонайменше 20 загиблих – фото, відео
У столиці Сомалі – Могадішо – стався теракт. Внаслідок вибуху на пункті пропуску в місто десятки людей постраждали, щонайменше 20 загинули.
Замінований автомобіль вибухнув на жвавому перехресті міста, повідомляє ВВС.
Читайте також: У Берліні евакуювали Різдвяний ярмарок через підозру про теракт: несподіване завершення історії
Вибух був руйнівним, і я можу підтвердити, що понад 20 мирних жителів було вбито, було багато поранених,
– зазначив один з правоохоронців.
Щонайменше 20 людей загинули у теракті в Сомалі / GettyImages
Водночас член парламенту Сомалі Абдірізак Мухаммед повідомив у твіттері, що жертвами теракту стали понад 90 людей. Серед них – працівники силових структур, місцеві жителі та іноземці.
"Мені повідомили, що число загиблих перевищило 90 осіб, серед них – 17 сомалійських поліцейських, 73 цивільних та 4 іноземних громадян", – написав він.
Наразі відповідальність за теракт не взяла на себе жодна організація.
Столиця Сомалі після теракту: відео