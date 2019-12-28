Вибух у Сомалі: щонайменше 20 загиблих – фото, відео

У столиці Сомалі – Могадішо – стався теракт. Внаслідок вибуху на пункті пропуску в місто десятки людей постраждали, щонайменше 20 загинули.

Замінований автомобіль вибухнув на жвавому перехресті міста, повідомляє ВВС.

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Вибух був руйнівним, і я можу підтвердити, що понад 20 мирних жителів було вбито, було багато поранених,

– зазначив один з правоохоронців.



Щонайменше 20 людей загинули у теракті в Сомалі / GettyImages

Водночас член парламенту Сомалі Абдірізак Мухаммед повідомив у твіттері, що жертвами теракту стали понад 90 людей. Серед них – працівники силових структур, місцеві жителі та іноземці.

"Мені повідомили, що число загиблих перевищило 90 осіб, серед них – 17 сомалійських поліцейських, 73 цивільних та 4 іноземних громадян", – написав він.

Наразі відповідальність за теракт не взяла на себе жодна організація.

Столиця Сомалі після теракту: відео

Video: Horrific scenes at Mogadishu’s Ex-control Afgoye junction after a suicide truck bomb blast; bodies lie on the ground as emergency services evacuate the dead and wounded. pic.twitter.com/4D55J4lR49 — Harun Maruf (@HarunMaruf) December 28, 2019