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      Вибух у Сомалі: щонайменше 20 загиблих – фото, відео

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      Десятки людей постраждали через вибух у Сомалі / GettyImages

      У столиці Сомалі – Могадішо – стався теракт. Внаслідок вибуху на пункті пропуску в місто десятки людей постраждали, щонайменше 20 загинули.

      Замінований автомобіль вибухнув на жвавому перехресті міста, повідомляє ВВС.

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      Вибух був руйнівним, і я можу підтвердити, що понад 20 мирних жителів було вбито, було багато поранених,
      – зазначив один з правоохоронців.

      сомалі
      Щонайменше 20 людей загинули у теракті в Сомалі / GettyImages

      Водночас член парламенту Сомалі Абдірізак Мухаммед повідомив у твіттері, що жертвами теракту стали понад 90 людей. Серед них – працівники силових структур, місцеві жителі та іноземці.

      "Мені повідомили, що число загиблих перевищило 90 осіб, серед них – 17 сомалійських поліцейських, 73 цивільних та 4 іноземних громадян", –  написав він.

      Наразі відповідальність за теракт не взяла на себе жодна організація.

      Столиця Сомалі після теракту: відео

       

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Тероризм Сомалі Теракт Вибух Транспорт Авто Жертви Постраждалі
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