Взрыв в винницком троллейбусе: госпитализировали трех человек – фото

В центре Винницы произошел взрыв – у троллейбуса, который курсировал по маршруту, разорвало внутреннее колесо.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Инцидент произошел, когда троллейбус ехал по улице Соборной. В транспортном средстве разорвало внутреннее колесо, из-за чего в салоне оторвалась крышка люка на полу, травмировало ноги людям, которые находились рядом.

В больницу доставили трех человек, у двух мужчин – подозрения на переломы, у женщины – ушибы.



Фото с места ДТП



Фото с места ДТП



Фото с места ДТП

Vinbazar.com пообщался с начальником службы эксплуатации "Винницкой транспортной компании" Николаем Заверюхой. По словам мужчины, все транспортные средства проходят обязательную проверку перед выездом на маршрут. В случае неисправности троллейбус не могли отправить в рейс.

Также он отметил, что сейчас проводятся следственные действия, чтобы установить причину взрыва в электротранспорте.

По факту происшествия открыто производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).