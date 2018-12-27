Вибух у вінницькому тролейбусі: госпіталізували трьох людей – фото

У центрі Вінниці стався вибух – у тролейбуса, який курсував за маршрутом, розірвало внутрішнє колесо.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

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Інцидент трапився, коли тролейбус їхав вулицею Соборною. У транспортного засобу розірвало внутрішнє колесо, через що в салоні відірвалася кришка люка на підлозі, травмувавши ноги людям, які перебували поруч.

До лікарні доставили трьох людей, у двох чоловіків – підозри на переломи, у жінки – забої.



Фото з місця ДТП



Фото з місця ДТП



Фото з місця ДТП

Vinbazar.com поспілкувався із начальником служби експлуатації "Вінницької транспортної компанії" Миколою Заверюхою. За словами чоловіка, всі траспортні засоби проходять обов`язкову перевірку перед виїздом на маршрут. У разі несправності тролейбус не могли відправити у рейс.

Також він зазначив, що наразі проводяться слідчі дії, аби встановити причину вибуху в електротранспорті.

За фактом події відкрито провадження за ч1. ст 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).