Взрывчатка в Лондоне может быть связана с радикальными группировками Ирландии, – СМИ

Обнаруженные в Лондоне во вторник три самодельных взрывных устройства могут быть связаны с одной из радикальных республиканских группировок в Ирландии, которая, таким образом, пыталась заявить о себе на фоне Brexit.

По крайней мере такова одна из версий полиции где ее считают наиболее вероятной. Об этом сообщает газета Irish Independent. Полиция Ирландии способствует Лондону в расследовании инцидентов, пытаясь установить причастных к изготовлению взрывных пакетов

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Ранее 24 канал сообщал о том, что 5 марта полиция обнаружила в Лондоне миниатюрные самодельные взрывные устройства. Их нашли в аэропортах Хитроу, Лондон-Сити и на вокзале Ватерлоо.

Отмечается, что вероятнее всего, речь идет об одном из радикальных республиканских группировок, действующих в Ирландии. За последние два месяца ирландская полиция обнаружила два тайника с оружием и взрывчаткой в ​​приграничном с Северной Ирландией лесном районе полуострова мешков, графство Лаут.

На обнаруженных почтовых конвертах формата A4, которые были идентифицированы британскими полицейскими как "небольшие самодельные взрывные устройства", были приклеены ирландские марки.