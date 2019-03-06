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      Вибухівка у Лондоні може бути пов'язана з радикальними угрупованнями Ірландії, – ЗМІ

      19 Читать новость на русском
      Поліція Лондона пов'язує інциденти з вибухівкою з ірландськими радикалами
      Поліція Лондона пов'язує інциденти з вибухівкою з ірландськими радикалами / Скріншот

      Виявлені в Лондоні у вівторок три саморобні вибухові пристрої можуть бути пов'язані з однією з радикальних республіканських угруповань в Ірландії, яка, таким чином, намагалася заявити про себе на тлі Brexit.

      Принаймні такою є одна із версій поліції де її вважають найбільш вірогідною. Про це повідомляє газета Irish Independent. Поліція Ірландії сприяє Лондону у розслідуванні інцидентів, намагаючись встановити причетних до виготовлення вибухових пакетів.

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      Раніше 24 канал повідомляв про те, що 5 березня поліція виявила у Лондоні мініатюрні саморобні вибухові пристрої. Їх знайшли в аеропортах Хітроу, Лондон-сіті і на вокзалі Ватерлоо.

      Зазначається, що найімовірніше, мова йде про одне з радикальних республіканських угруповань, що діють в Ірландії. За останні два місяці ірландська поліція виявила дві схованки зі зброєю і вибухівкою в прикордонному з Північною Ірландією лісовому районі півострова лантухів, графство Лаут.

      На виявлених поштових конвертах формату A4, які були ідентифіковані британськими поліцейськими як "невеликі саморобні вибухові пристрої", були приклеєні ірландські марки.

      blog_ava
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      5 березня
      2352
      Теги: Зброя Лондон Великобританія Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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