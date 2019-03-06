Вибухівка у Лондоні може бути пов'язана з радикальними угрупованнями Ірландії, – ЗМІ
Виявлені в Лондоні у вівторок три саморобні вибухові пристрої можуть бути пов'язані з однією з радикальних республіканських угруповань в Ірландії, яка, таким чином, намагалася заявити про себе на тлі Brexit.
Принаймні такою є одна із версій поліції де її вважають найбільш вірогідною. Про це повідомляє газета Irish Independent. Поліція Ірландії сприяє Лондону у розслідуванні інцидентів, намагаючись встановити причетних до виготовлення вибухових пакетів.
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Раніше 24 канал повідомляв про те, що 5 березня поліція виявила у Лондоні мініатюрні саморобні вибухові пристрої. Їх знайшли в аеропортах Хітроу, Лондон-сіті і на вокзалі Ватерлоо.
Зазначається, що найімовірніше, мова йде про одне з радикальних республіканських угруповань, що діють в Ірландії. За останні два місяці ірландська поліція виявила дві схованки зі зброєю і вибухівкою в прикордонному з Північною Ірландією лісовому районі півострова лантухів, графство Лаут.
На виявлених поштових конвертах формату A4, які були ідентифіковані британськими поліцейськими як "невеликі саморобні вибухові пристрої", були приклеєні ірландські марки.
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