Взрывная волна нанесла много вреда, – мэр Золочева рассказал о последствиях ракетного удара

Россия выпустила ракеты по западным областям Украины. Однако системы ПВО смогли сбить ракеты. На Львовщине обломки упали на кирпичный завод в Золочевском районе. Есть пострадавшие, а взрывная волна нанесла много ущерба в городе.

Взрывная волна нанесла много вреда

Об этом 24 каналу рассказал городской голова Золочева Игорь Гриньков. Он говорит, что в Золочеве ракеты частично уничтожили объект гражданской инстраструктуры – кирпичный завод.

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По его словам, взрывная волна причинила много ущерба имуществу жителей города. В частности, пострадали коммунальные и учебные заведения, а также частные дома.

Уничтожен гостиничный комплекс, там взрывной волной "вынесло" оконные и дверные блоки. Вообще объект поражения расположен на горе, так что ударная волна пошла на значительную часть Золочева,

– объяснил Гриньков.

Он добавил, что во многих частных домах частично или полностью повреждены крыши, повсюду вылетели окна.

Игорь Гриньков рассказал, что наиболее поврежден производственный объект . И только благодаря тому, что владелец кирпичного завода четко приказал покидать помещение во время воздушной тревоги, удалось избежать жертв.

"Итак, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, потому что враг бьет по гражданской инфраструктуре и жилищным массивам. Хорошо, что система ПВО работает и не все ракеты долетают до Львова", - отметил он.

Мэр Золочева говорит, что город впервые попал под обстрел. Раньше были удары по соседним Бродам и Каменце-Бугской, так что жители Золочева уже видели, как над городом пролетали ракеты.

Каково состояние пострадавших

Известно, что в результате удара пострадали 4 человека , среди них был 1 ребенок.

"Здание пострадавших было расположено у места удара, поэтому взрывная волна пошла на него. От взрывной волны вынесло окна, частично поврежден дом и пострадали люди", – отметил Гриньков.

По словам мэра Золочева, всем пострадавшим сразу была оказана медицинская помощь. Пока они уже в безопасности.

Мэр Золочева рассказал детали о ракетном ударе:



Оккупанты обстреляли Запад Украины

Во время очередной воздушной тревоги, охватившей всю страну, пострадал западный регион – обстреляли Львовщину, Тернопольщину и Хмельнитчину. В областях сработало ПВО.

Тернопольщина – информацию о взрывах в Тернопольской области подтвердил мэр Тернополя Сергей Надал, но это было ПВО. Он и глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш призвали местных жителей оставаться в укрытиях.

– информацию о взрывах в Тернопольской области подтвердил мэр Тернополя Сергей Надал, но это было ПВО. Он и глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш призвали местных жителей оставаться в укрытиях. Львовщина – мэр Львова Андрей Садовый также сообщил, что во Львовской области сработала противовоздушная оборона. Местные слышали звуки взрывов в Золочевском районе . Выяснилось, что над городом ПВО сбили вражескую ракету, обломки повредили объект гражданской инфраструктуры.

– мэр Львова Андрей Садовый также сообщил, что во Львовской области сработала противовоздушная оборона. Местные слышали звуки взрывов в Золочевском районе . Выяснилось, что над городом ПВО сбили вражескую ракету, обломки повредили объект гражданской инфраструктуры. Хмельнитчина – местные жители сообщали о двух взрывах в Хмельницкой области в районе поселка Теофиполь . Глава ОВА Сергей Гамалий написал, что силы ПВО сбили вражескую ракету во время воздушной тревоги. Обломки упали в поле, разрушений нет.

– местные жители сообщали о двух взрывах в Хмельницкой области в районе поселка Теофиполь . Глава ОВА Сергей Гамалий написал, что силы ПВО сбили вражескую ракету во время воздушной тревоги. Обломки упали в поле, разрушений нет. О звуках взрывов сообщали и жители Киевской области, однако там не было прилетов. Вероятно, люди слышали взрывы из Черниговской области. Вероятно, там тоже работало ПВО.

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