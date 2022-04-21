Взрывной волной и обломками выбиты окна в вагонах поезда Запорожье – Львов: что известно
21 апреля 2022 , 14:15Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
Поезд Запорожье – Львов пострадал от одной из атак. Взрывная волна и обломки выбили окна в 4 вагонах поезда.
В Укрзализныце добавили, что окна поменяют. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а поезд идет дальше.
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В одном из поездов взрывная волна выбила окна
В ведомстве в очередной раз призвали пассажиров не снимать видео из окон поезда, а когда раздается сигнал тревоги в регионе, через который пролегает маршрут, необходимо выполнять следующие шаги:
- закрывать окна,
- не находиться непосредственно напротив окон.
Они отметили, что диспетчеры Укрзализныци тщательно следят за ситуацией и ведут поезда по безопасным маршрутам. Однако мощные взрывные волны вдали также могут повредить.
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