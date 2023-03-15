Украинские пограничники в окрестностях Бахмута с помощью дронов доставляют российским захватчикам взрывные сюрпризы прямо в окопы из мусора.

Видео работы дрона поделился на своей странице в фейсбуке волонтер Юрий Голик.

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Оккупанты зарылись в нашу землю, замаскировались по щелям среди своего мусора. Но пограничники находят врага и доставляют ему "подарки". В этом им помогает беспилотник Mavic 3. Один из отправивших им мы,

– написал волонтер.

Дроны до сих пор остаются одним из самых необходимых инструментов в работе для наших военных, отмечает Юрий Голик. Именно поэтому он вместе с волонтером и спортсменом Сергеем Стаховским регулярно передают БПЛА разным бригадам и подразделениям ВСУ, от которых получают запросы.



Взрывные подарки для оккупантов от пограничников на Бахмутском направлении / Фото фейсбук Юрия Голика

Одна из последних партий Mavic 3 волонтеры отправили к бойцам 3-я бригада оперативного назначения НГУ имени полковника Петра Болбочана, которая работает в Донецкой и Луганской областях, а сейчас выполняет боевые задачи в Бахмуте.



Взрывные подарки для оккупантов от пограничников на Бахмутском направлении / Фото фейсбук Юрия Голика