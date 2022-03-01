Взрывом снесло два подъезда: в Херсоне оккупанты ударили по жилому дому
1 марта 2022 , 11:18Читати новину українською
Источник:Суспільне Херсон
Во время обстрелов в Херсоне снаряд оккупантов повредил жилой дом. Первый этаж дома горит, также выбило окна.
По словам жильцов, вражеским взрывом разнесло 2 жилых подъезда.
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Полный текст сообщения:
В Херсоне во время обстрела повредило дом, повылетали стекла, горит первый этаж третьего подъезда. Местные жители говорят, взрывом разнесло два подъезда.
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