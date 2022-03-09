Взрывотехники в Харькове разбирают остатки снарядов: красноречивые видео

На Харьковщине спасатели пытаются ликвидировать остатки взрывоопасных предметов, оставленных российскими оккупантами.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу сообщил начальник пиротехнических специальных работ гуманитарного разминирования Игорь Гончарук.

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Он рассказал, что сейчас на Харьковщине продолжается ликвидация остатков российских снарядов. Чаще всего оккупанты выпускали по этому направлению ракеты советской реактивной системы залпового огня "Ураган", а также "Смерч". Кроме того, спасатели убирают остатки авиационных бомб.

Самая большая авиационная бомба, которую мы изъяли, это – FAB-500. Произошло это 3 марта на Харьковщине,

– сказал Игорь Гончарук.

По его словам, российские оккупанты били не только по украинским защитникам, но и по жилым домам гражданских. В частности, от кассетных элементов пострадали гражданские территории.

Что известно о кассетных бомбах

Это – авиабомбы и артиллерийские снаряды, состоящие из выталкиваемого заряда и сотен взрывоопасных малых боевых элементов. Эти элементы разлетаются на большую территорию, что увеличивает убытки и потери. Опасность кассетных бомб заключается также в том, что некоторые из них не взрываются сразу и остаются на земле. Тем самым, они могут нанести вред в будущем гражданским.

Взрывотехники в Харькове разбирают остатки снарядов / Фото 24 канала

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