Взрывотехники Нацполиции собрали коллекцию "подарков" от оккупантов

Национальная полиция Украины продолжает защищать безопасность государства, в том числе наших граждан. Они находят "подарки" от пророссийских боевиков.

Враг активно "посыпает" землю нашего государства боеприпасами. Однако сотрудники полиции круглосуточно изымают и обезвреживают их.

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Украинцам нужно быть очень осторожными

Не сдетонировавшие снаряды опасны для жизни украинцев. Поэтому следует быть очень внимательными и осторожными.

"Смотрите, сообщайте о таких "презентах", наши ребята сразу придут на помощь. Не дадим врагу никакого шанса", – говорится в сообщении.

Россия оставляет "подарки": смотрите видео

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