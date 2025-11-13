Оккупанты терроризировали Арциз в Одесской области: под ударом была критическая инфраструктура
- Россияне атаковали Арциз в Одесской области, повредив критическую инфраструктуру, административное помещение и ремонтные цеха.
- Пострадавших среди людей нет, начато досудебное расследование по фактам военных преступлений.
Россияне атаковали Арциз в Одесской области ночью 13 ноября. В результате этого пострадала критическая инфраструктура в городе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.
Какие последствия вражеской атаки по Одесской области?
Прокуроры рассказали, что из-за вражеского обстрела в городе Арциз поврежден объект критической инфраструктуры, административное помещение и ремонтные цеха.
От вражеской атаки никто из людей не пострадал. На месте работают прокуроры совместно с работниками полиции,
– отметили в Одесской областной прокуратуре.
Под процессуальным руководством Болградской окружной прокуратуры было начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений россиянами в городе Арциз.
Стоит отметить, что Воздушные силы сообщали о движении вражеских беспилотников на юге Одесской области ночью.
Как оккупанты терроризируют Одессу и область последние несколько дней?
Российская армия ночью 12 ноября атаковала дронами-камикадзе Одессу. Это повлекло повреждение жилого дома в Пересыпском районе. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
В тот же день позже враг продолжил атаковать город ударными дронами. В городе были слышны взрывы.
Вражеский удар повредил два здания: фасад санатория, а также балкон одного из жилых комплексов Одессы. Пожары после прилетов не возникали.