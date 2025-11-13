Окупанти тероризували Арциз на Одещині: під ударом була критична інфраструктура
- Росіяни атакували Арциз в Одеській області, пошкодивши критичну інфраструктуру, адміністративне приміщення та ремонтні цехи.
- Постраждалих серед людей немає, розпочато досудове розслідування за фактами воєнних злочинів.
Росіяни атакували Арциз в Одеській області вночі 13 листопада. Внаслідок цього постраждала критична інфраструктура у місті.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.
Які наслідки ворожої атаки по Одеській області?
Прокурори розповіли, що через ворожий обстріл в місті Арциз пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи.
Від ворожої атаки ніхто з людей не постраждав. На місці працюють прокурори спільно з працівниками поліції,
– зазначили в Одеській обласній прокуратурі.
За процесуального керівництва Болградської окружної прокуратури було розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів росіянами в місті Арциз.
Варто зазначити, що Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників на півдні Одеської області вночі.
Як окупанти тероризують Одесу та область останні кілька днів?
Російська армія вночі 12 листопада атакувала дронами-камікадзе Одесу. Це спричинило пошкодження житлового будинку в Пересипському районі. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
Того ж дня пізніше ворог продовжив атакувати місто ударними дронами. У місті було чутно вибухи.
Ворожий удар пошкодив дві будівлі: фасад санаторію, а також балкон одного з житлових комплексів Одеси. Пожежі після прильотів не виникало.