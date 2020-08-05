В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремели сверхмощные взрывы, которые не оставили в стороне никого в мире. Даже соседний Израиль, который более 70 лет находится в конфликте с Ливаном, заявил о своем желании помочь оправиться от трагедии.

О предложенной соседнему Ливану помощи сообщает Армия обороны Израиля в своем твиттере.

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Гуманитарную и медицинскую помощь предложили передать через совместные международные каналы. Ведь мз-за многолетнего конфликта в соседних Израиля и Ливана даже нет дипломатических отношений.

Обращение об оказании помощи было отправлено под руководством министра обороны Бенни Ганца и министра иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

Под руководством @Israel_MOD и @IsraelMFA Израиль предложил отправить по международным каналам гуманитарную и медицинскую помощь в Ливан.



Пришло время для преодоления конфликта. pic.twitter.com/7NIRt4zNEy - Армия обороны Израиля (@IdfRussian) August 4, 2020

Коротко о конфликте Израиля и Ливана:

С самого начала провозглашения независимости государства Израиль в 1948 году в нее были очень острые отношения со всеми соседями. Это преимущественно мусульманские страны, которые поддерживают Палестину – непризнанную страну, которая не может поделить территорию с Израилем.

Уже с конца 1947 года Израиль начал войну за свою независимость с соседями, среди которых был и Ливан. Далее были постоянные обострения конфликтов между соседями.

В частности в 1982 и 2006 годах были две ливанские войны, когда Израиль вторгался на территорию северного соседа. В общем конфликт между двумя соседями длится уже более 70 лет.

Израиль и Ливан: карта

Взрывы в Бейруте: коротко