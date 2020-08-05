Время отложить конфликт: Израиль после многолетней войны готов помочь Ливану
В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремели сверхмощные взрывы, которые не оставили в стороне никого в мире. Даже соседний Израиль, который более 70 лет находится в конфликте с Ливаном, заявил о своем желании помочь оправиться от трагедии.
О предложенной соседнему Ливану помощи сообщает Армия обороны Израиля в своем твиттере.
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Гуманитарную и медицинскую помощь предложили передать через совместные международные каналы. Ведь мз-за многолетнего конфликта в соседних Израиля и Ливана даже нет дипломатических отношений.
Обращение об оказании помощи было отправлено под руководством министра обороны Бенни Ганца и министра иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.
Коротко о конфликте Израиля и Ливана:
С самого начала провозглашения независимости государства Израиль в 1948 году в нее были очень острые отношения со всеми соседями. Это преимущественно мусульманские страны, которые поддерживают Палестину – непризнанную страну, которая не может поделить территорию с Израилем.
Уже с конца 1947 года Израиль начал войну за свою независимость с соседями, среди которых был и Ливан. Далее были постоянные обострения конфликтов между соседями.
В частности в 1982 и 2006 годах были две ливанские войны, когда Израиль вторгался на территорию северного соседа. В общем конфликт между двумя соседями длится уже более 70 лет.
Израиль и Ливан: карта
Взрывы в Бейруте: коротко
- В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремели два мощных взрыва. Поврежденные здания по всему городу в домах разбиты окна.
- В результате взрывов погибли по меньшей мере 63 человек. Еще около 3 тысяч человек получили ранения.
- Взрывы прогремели в морском порту города. Известно, что они произошли на складах пиротехники, но местные власти отвергают версию, что взорвалась именно пиротехника.
- Взрывы были настолько мощными, что их волну ощутили за около 250 километров от Бейрута – на острове Кипре.