У столиці Лівану Бейруті 4 серпня прогриміли надпотужні вибухи, які не залишили осторонь нікого у світі. Навіть сусідній Ізраїль, який понад 70 років перебуває в конфлікті з Ліваном, заявив про своє бажання допомогти оговтатися від трагедії.

Про запропоновану сусідньому Лівану допомогу повідомляє Армія оборони Ізраїля у своєму твіттері.

Важливо У Бейруті прогриміли два потужних вибухи: останні новини, фото, відео

Гуманітарну й медичну допомогу запропонували надіслати через спільні міжнародні канали. Адже через багаторічний конфлікт у сусідніх Ізраїля й Лівану навіть немає дипломатичних відносин.

Звернення про надання допомоги було надіслано під керівництвом міністра оборони Бенні Ганца й міністра закордонних справ Ізраїля Габі Ашкеназі.

Под руководством @Israel_MOD и @IsraelMFA Израиль предложил отправить по международным каналам гуманитарную и медицинскую помощь в Ливан.



Пришло время для преодоления конфликта. pic.twitter.com/7NIRt4zNEy — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) August 4, 2020

Коротко про конфлікт Ізраїля й Лівану:

Від самого початку проголошення незалежності держави Ізраїля в 1948 році в неї були дуже гострі відносини з усіма сусідами. Це переважно мусульманські країни, які підтримують Палестину – невизнаної країни, що не може поділити територію з Ізраїлем.

Вже з кінця 1947 року Ізраїль почав війну за власну незалежність з сусідами, серед яких був і Ліван. Далі були постійні загострення конфліктів між сусідами.

Зокрема в 1982 й 2006 роках були дві ліванські війни, коли Ізраїль вторгався на територію північного сусіда. Загалом конфлікт між двома сусідами триває вже понад 70 років.

Ізраїль і Ліван: карта

Вибухи в Бейруті: коротко