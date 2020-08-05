Час відкласти конфлікт: Ізраїль після багаторічної війни готовий допомогти Лівану
У столиці Лівану Бейруті 4 серпня прогриміли надпотужні вибухи, які не залишили осторонь нікого у світі. Навіть сусідній Ізраїль, який понад 70 років перебуває в конфлікті з Ліваном, заявив про своє бажання допомогти оговтатися від трагедії.
Про запропоновану сусідньому Лівану допомогу повідомляє Армія оборони Ізраїля у своєму твіттері.
Важливо У Бейруті прогриміли два потужних вибухи: останні новини, фото, відео
Гуманітарну й медичну допомогу запропонували надіслати через спільні міжнародні канали. Адже через багаторічний конфлікт у сусідніх Ізраїля й Лівану навіть немає дипломатичних відносин.
Звернення про надання допомоги було надіслано під керівництвом міністра оборони Бенні Ганца й міністра закордонних справ Ізраїля Габі Ашкеназі.
Коротко про конфлікт Ізраїля й Лівану:
Від самого початку проголошення незалежності держави Ізраїля в 1948 році в неї були дуже гострі відносини з усіма сусідами. Це переважно мусульманські країни, які підтримують Палестину – невизнаної країни, що не може поділити територію з Ізраїлем.
Вже з кінця 1947 року Ізраїль почав війну за власну незалежність з сусідами, серед яких був і Ліван. Далі були постійні загострення конфліктів між сусідами.
Зокрема в 1982 й 2006 роках були дві ліванські війни, коли Ізраїль вторгався на територію північного сусіда. Загалом конфлікт між двома сусідами триває вже понад 70 років.
Ізраїль і Ліван: карта
Вибухи в Бейруті: коротко
- У столиці Лівану Бейруті 4 серпня прогриміли два потужних вибухи. Пошкоджені будівлі, по всьому місту в будинках розбиті вікна.
- Внаслідок вибухів загинули щонайменше 63 людей. Ще близько 3 тисяч людей отримали поранення.
- Вибухи прогриміли в морському порту міста. Відомо, що вони трапилися на складах піротехніки, але місцева влада відкидає версію, що вибухнула саме піротехніка.
- Вибухи були настільки потужними, що їхню хвилю відчули за близько 250 кілометрів від Бейруту – на острові Кіпрі.