Там с утра выли сирены. Местные телеграмм-каналы сообщают, что в городе и Белгородском районе объявили ракетную опасность, передает 24 Канал.
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В Белгороде было громко
Около 7:40 появилась информация, что в Белгороде и Белгородском районе объявили тревогу в связи с ракетной опасностью.
Россияне заявляют, что по ракетам якобы отработало их "пе-ве-о". Информация о последствиях уточняется.
Тревога в Белгороде: смотрите видео
Местный губернатор Вячеслав Гладков заявил, что на подлете к Белгороду якобы сбили воздушную цель. Впрочем, он не уточнял, чем именно атаковали по региону.
Взрывы в России: последние новости
- Также неспокойно на в Белгороде было и 28 апреля. Тогда неизвестные дроны атаковали объект связи в регионе. По словам Гладкова, якобы под атакой БпЛА оказалось село Вязовое Краснояружского района Белгородской области.
- В этот же день в Калужской области дроны атаковали нефтебазу. По информации от российских СМИ, в результате падения двух БПЛА самолетного типа произошел взрыв цистерны с бензином объемом почти 700 кубических метров.
- В то же время взрывы фиксировали и в Крыму, там под ударом оказался ряд регионов. Интересен тот факт, что сначала россияне заявляли о сбивании ракет-обманок, а уже потом сообщили, что над полуостровом сбили ATACAMS.