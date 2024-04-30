Там с утра выли сирены. Местные телеграмм-каналы сообщают, что в городе и Белгородском районе объявили ракетную опасность, передает 24 Канал.

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В Белгороде было громко

Около 7:40 появилась информация, что в Белгороде и Белгородском районе объявили тревогу в связи с ракетной опасностью.

Россияне заявляют, что по ракетам якобы отработало их "пе-ве-о". Информация о последствиях уточняется.

Тревога в Белгороде: смотрите видео

Местный губернатор Вячеслав Гладков заявил, что на подлете к Белгороду якобы сбили воздушную цель. Впрочем, он не уточнял, чем именно атаковали по региону.

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