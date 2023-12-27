Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, заметив, что подтвержденных подробностей, что именно удалось уничтожить – нет.

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Вероятно, прилеты были результативны

Как отметил Дудукалов, оккупанты начали, как всегда, рассказывать, что их ПВО все сбила. Хотя в этом есть сомнения. Ведь за пределами Бердянска были слышны еще определенное время звуки детонации.

Беспилотники там сейчас "в тренде". Полуофициально можно надеяться, что несколько таких прилетов были результативными. Ведь за пределами населенного пункта люди слышали детонацию в течение определенного времени. По неподтвержденным данным, "что-то" могло попасть в одно из мест, где оккупанты сосредоточивают военную технику,

– отметил Дудукалов.

Такие места несложно обнаружить. Ведь оккупанты буквально свезли огромное количество военной техники в город. Поэтому у Силы обороны во временно оккупированном Бердянске много законных военных целей, которые нужно уничтожать.

Ситуация в Бердянске: коротко