Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал 24 Канала, что российская пропаганда – это то, что функционирует лучше всего у россиян на оккупированных территориях, второе – это война. Они пытаются "прошивать" местное население – прежде всего школьников.
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Пытаются навязать свои нарративы
Российские захватчики понимают, что не имеют особых успехов в плане насаждение русской идеологии. Также они осознают, что должны обращать внимание на детей и подростков на оккупированных территориях, потому что они ничего не знали, кроме Украины, наших лозунгов, вышиванок и символики.
Сегодня чуть ли не в каждой школе каждый день начинается с русского гимна. Все школы залеплены символикой окупантов, портретами советских и русских вождей. Поэтому не стоит удивляться, что они организуют отдельное заведение по пропаганде молодежи,
– отметил заместитель председателя Бердянского районного совета.
Россияне всюду и всем пытаются навязать свои нарративы, в частности о том, что якобы эта территория является "исконно русской". Но это у них не получается, поэтому россияне все крепче "закручивают гайки". А также прилагают усилия, чтобы в режиме 24/7 контролировать молодежь на оккупированных территориях.
Ждут деоккупацию
Успеха оккупанты в этих попытках не имеют, потому что местные жители не ведутся на российскую пропаганду и остаются украинцами. Также у них есть вера, что рано или поздно наступит деоккупация.
оккупанты также это признают, потому что они даже не пытались организовать на этой территории нормальную жизнь для людей.
" Пропаганда и война – это то, что там действительно работает», – подчеркнул Виктор Дудукалов.
Что происходит в Бердянске
- В оккупированном Бердянске жизнь людей очень тяжела, прежде всего потому, что они постоянно находятся под давлением оккупационных властей. В частности, у жителей города останавливают и проверяют телефоны, смотрят историю поиска в YouTube или смотрят, на какие каналы подписана в телеграмме. Если человек потребляет проукраинский контент, его могут наказать.
- оккупанты также взялись за порт в Бердянске. Они используют его для снабжения боеприпасами. Также на территории размещены системы ПВО. Также россияне роют окопы на берегу Азовского моря, потому что боятся штурма украинских сил.
- Также россияне устроили из аэропорта Бердянска. укрепление. Напомним, что в октябре 2023 года украинские силы нанесли удар по аэропорту ракетами. ATACMS, тогда россияне понесли значительные потери в авиации. Поэтому сейчас они построили вокруг аэропорта три линии обороны – окопы, блиндажи. Россияне охраняют аэропорт как военный объект.
- Что касается самолетов и вертолетов, то теперь оккупанты хоронят их небольшими группами – по 2 – 3, по 4 максима машины, вдоль побережья.