Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал 24 Канала, что российская пропаганда – это то, что функционирует лучше всего у россиян на оккупированных территориях, второе – это война. Они пытаются "прошивать" местное население – прежде всего школьников.

К теме Россиян больше, чем местных: кто руководит оккупированным Бердянском

Пытаются навязать свои нарративы

Российские захватчики понимают, что не имеют особых успехов в плане насаждение русской идеологии. Также они осознают, что должны обращать внимание на детей и подростков на оккупированных территориях, потому что они ничего не знали, кроме Украины, наших лозунгов, вышиванок и символики.

Сегодня чуть ли не в каждой школе каждый день начинается с русского гимна. Все школы залеплены символикой окупантов, портретами советских и русских вождей. Поэтому не стоит удивляться, что они организуют отдельное заведение по пропаганде молодежи,

– отметил заместитель председателя Бердянского районного совета.

Россияне всюду и всем пытаются навязать свои нарративы, в частности о том, что якобы эта территория является "исконно русской". Но это у них не получается, поэтому россияне все крепче "закручивают гайки". А также прилагают усилия, чтобы в режиме 24/7 контролировать молодежь на оккупированных территориях.

Ждут деоккупацию

Успеха оккупанты в этих попытках не имеют, потому что местные жители не ведутся на российскую пропаганду и остаются украинцами. Также у них есть вера, что рано или поздно наступит деоккупация.

оккупанты также это признают, потому что они даже не пытались организовать на этой территории нормальную жизнь для людей.

" Пропаганда и война – это то, что там действительно работает», – подчеркнул Виктор Дудукалов.

Что происходит в Бердянске