Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів 24 Каналу, що російська пропаганда – це перше, що найкраще "функціонує" у росіян на окупованих територіях, друге – це війна. Вони намагаються "прошивати" місцеве населення – насамперед школярів.

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Намагаються нав'язати свої наративи

Російські загарбники усвідомлюють, що мають насамперед звертати увагу на дітей та підлітків на окупованих територіях, тому що вони нічого не знали, окрім України, наших гасел, вишиванок та символіки.

Сьогодні ледь не в кожній школі кожний дня день починається з російського гімну. Усі школи заліплені символікою окупантів, портретами радянських та російських вождів. Тому не варто дивуватись, що вони організовують окремий заклад щодо пропаганди молоді,

– зазначив заступник голови Бердянської районної ради.

Росіяни усюди й усім намагаються нав'язати свої наративи, зокрема про те, що нібито ця територія є "споконвічно російською". Але це у них не виходить, тому росіяни все міцніше "закручують гайки". А також докладають зусиль, щоб в режимі 24/7 контролювати молодь на окупованих територіях.

Чекають на деокупацію

Успіх окупанти у цих спробах не мають, тому що місцеві жителі не ведуться на російську пропаганду і залишаються українцями. Також у них є віра, що рано чи пізно наступить деокупація.

Окупанти також це визнають, тому що вони навіть не намагалися організувати на цій території нормальне життя для людей.

"Пропаганда і війна – це те, що там дійсно працює", – наголосив Віктор Дудукалов.

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