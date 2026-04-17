Серия взрывов прогремела в Чернигове: БпЛА повредили энергообъект, много людей без света

Беспилотники российской армии ночью 17 апреля атаковали Черниговскую область. Удар пришелся на критическую инфраструктуру, в том числе и Чернигова.

Об этом сообщили в ГВА. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.

Что известно об атаке на Чернигов 17 апреля и какие известны последствия?

В Черниговской области в разных районах в течение ночи 17 апреля неоднократно объявляли воздушную тревогу. В основном это было из-за угрозы от ударных БпЛА врага.

Ближе к 3 утра из сообщения в социальных сетях городской военной администрации Чернигова стало известно, что враг атаковал критические объекты города. Из-за этого возникли пожары. Информацию о пострадавших уточняют.

Также Черниговоблэнерго информирует, что в результате вражеской атаки пострадал энергетический объект в Черниговском районе. Из-за этого много людей без света – обесточены около 6000 абонентов Чернигова.

